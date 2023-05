L'ex allenatore viola Vincenzo Montella è pronto a rimanere in Turchia, rinnovando il suo contratto con L'Adana per altri 3 anni

Vincenzo Montella potrebbe restare all'Adana Demirspor. In Turchia ne sono sicuri, nonostante il contratto in scadenza il presidente Murat Sancak avrebbe trovato l'accordo con il tecnico ex Fiorentina, che firmerà un nuovo contratto dalla durata di tre anni. Sancak avrebbe chiesto all'allenatore di alzare l'asticella e avrebbe promesso almeno due rinforzi di grande spessore per la prossima stagione.