Ex viola: Genoa, nel mirino Piatek e Lukebakio per rafforzare l’attacco

Il Secolo XIX nella propria sezione sportiva si è dedicato anche al mercato del Genoa, il quale ha puntato un ex viola ed un possibile obiettivo della Fiorentina: la società ligure, neopromossa in Serie A, segue con molta attenzione Dodi Lukebakio, esterno di proprietà dell'Herta Berlino accostato anche alla squadra di Vincenzo Italiano. Il giocatore, che all'occorrenza potrebbe giocare anche come prima punta, ha realizzato 11 reti nell'ultima stagione in Bundesliga. Secondo il quotidiano, in cima alla lista dei desideri del Grifone c'è però anche Krzysztof Piatek, per cui sono stati già avviati i primi contatti. L'ex viola, dopo la stagione deludente alla Salernitana, potrebbe tornare a vestire la maglia rossoblu, con la quale è esploso nel 2018.