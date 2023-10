Ex viola, Cutrone: “Giocare sempre in prestito non mi ha fatto bene. Ora sono sereno”

Arrivato in prestito biennale a Firenze con grandi aspettative, Patrick Cutrone in riva all'Arno non riuscì proprio a sfondare, tra mille difficoltà considerando anche la situazione legata al Covid e l'esplosione di Dusan Vlahovic, e così l'attaccante scuola Milan rientrò anticipatamente al Wolverhampton. Oggi l'ex viola a Sky Sport racconta: "A Como ho ritrovato quella serenità che mi mancava, andare in giro per l'Italia e per l'Europa a giocare in prestito non mi ha fatto sicuramente bene, anzi. Non ero tranquillo mentalmente ed ho passato un momento buio. Adesso sono felice, sia a livello personale che professionale e col Como in questo inizio di stagione abbiamo fatto molto bene".