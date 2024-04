Ex obiettivi. Il Feyenoord ci riprova con Gil dopo il no di gennaio

Il mercato di gennaio della Fiorentina è stato orientato alla ricerca di un esterno d'attacco, mai arrivato. Durante la sessione uno dei profili papabili pareva essere quello di Bryan Gil, ex Siviglia. Gil però aveva rifiutato tutte le destinazioni, tra cui il Feyenoord. Ma agli Spurs non ha spazio, e gli olandesi torneranno alla carica, come annunciato dal direttore tecnico del club all Algemeen Dagblad: