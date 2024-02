Intanto Gil rimane al Tottenham. Non ha mai voluto andare in prestito

Uno dei primi nomi fatti sull'esterno è quello di Bryan Gil. L'esterno catalano del Tottenham era stato sondato per un possibile prestito. Non solo dalla Fiorentina, ma anche da squadre estere come il Feyenoord. Ma secondo Fabrizio Romano il ragazzo rimarrà agli spurs, e non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare Londra. Nonostante la concorrenza di Timo Werner appena arrivato.