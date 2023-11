Everton, il -10 non basta? C’è il rischio di un’altra penalizzazione

Sembrano non essere finiti i problemi per l'Everton dopo i dieci punti di penalizzazione per non aver rispetto il fair play finanziario ed aver violato le regole di profitto e sostenibilità. Infatti, come scrive il Daily Express, potrebbe esserci un ulteriore punizione. I conti per la stagione terminata a giugno 2023 dovranno essere presentati entro la fine di marzo, ma ai club è stato chiesto di fornire visibilità entro il 31 dicembre. Questo per determinare la conformità dei profitti e della sostenibilità. Il rapporto aggiunge che l'Everton dovrà presentare una solida serie di risultati negli ultimi 12 mesi per evitare ulteriori punizioni, dopo aver registrato perdite di 120,9 milioni di sterline nel 2021 e 44,7 milioni di sterline nel 2022.