European Blind Football League: sabato a Campi la fase finale

Sabato 1° Marzo 2025, al Circolo ARCI Dino Manetti di Campi Bisenzio, sede della APS-ASD Quartotempo Firenze, si terrà la seconda delle cinque fasi dell’European Blind Football League, un Campionato Europeo di Calcio a 5 Non Vedenti che quest'anno vede la partecipazione delle sei migliori squadre Europee: Royal National College per l'Inghilterra, Bondy (Parigi) per la Francia, Dortmund per la Germania, Charleroi per il Belgio, Salonicco per la Grecia e Quartotempo Firenze per l’Italia, secondo il calendario e gli orari in allegato. Il programma della giornata è stato presentato oggi durante la conferenza stampa nella sala Fallaci di Palazzo Medici Riccardi da Nicola Armentano , consigliere metropolitano con delega allo Sport, e Matteo Fazzini , presidente della APS-ASD Quartotempo Firenze.

"È un momento tanto atteso e sognato da molti degli atleti partecipanti quello di sabato – ha spiegato Nicola Armentano -. Sarà un momento sportivo ma anche momento per costruire nuove relazioni, nuove amicizie. Sarà bello se molte persone con disabilità potranno avvicinarsi allo sport. E’ anche questo il ns scopo. E come istituzioni non possiamo fermarci, abbiamo il dovere di promuovere azioni e includere tutti, sfruttando quel grande volano che è lo sport. Sarà anche un modo di fare cultura, far conoscere le bellezze dei nostri territori: unire sport e cultura è un obiettivo da perseguire. A fine partita le squadre saranno accompagnate in un giro turistico grazie alla disponibilità dei mezzi di Autolinee Toscane. Bisogna sottolineare che si tratta di atleti veri che corrono e dribblano e fanno cose incredibili. Si tratta di un momento da raccontare per loro ma anche per i loro tecnici, le loro famiglie e i tanti volontari che quotidianamente donano il loro tempo e il loro impegno per questi atleti che hanno il sogno di giocare a pallone come tutti gli altri. Raccontarlo e invitare ad assistere alle partite e ad incoraggiarli sarebbe il più bel goal che noi potremmo fare per loro”.