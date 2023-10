Empoli già a lavoro in vista della partita con la Fiorentina. Due assenti…

Come riporta EmpoliChannel, l'Empoli è tornato al lavoro già da ieri sul campo del centro sportivo di Petroio, perché sia il terreno di gioco dello stadio sia quello del Sussidiario sono sotto manutenzione, approfittando della sosta di campionato. La squadra azzurra deve fare a meno di otto Nazionali: assenti Cacace, Shpendi, Berisha, Bereszynski, Walukiewicz, Marin, Baldanzi, Guarino. Anche Fazzini si era unito alla nazionale Under 21 ma è stato mandato a casa per indisponibilità dal CT Nunziata: “Verificata l’indisponibilità del calciatore Jacopo Fazzini, il tecnico Carmine Nunziata ha convocato il calciatore Samuel Giovane (Ascoli), che era in ritiro con l’Under 20 e si aggregherà nelle prossime ore al gruppo dell’Under 21”, ha fatto sapere la FIGC. Contro i viola non ci sarà l’infortunato Pezzella, da valutare Maldini, out da tempo.