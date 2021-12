ECA pronta a boicottare la Coppa d’Africa: “Manca protocollo medico”

La situazione riguarda da vicino la Fiorentina che dovrebbe avere tra i convocati i due marocchini: Amrabat e Maleh, e forse Duncan

Dopo le voci di una cancellazione, smentite dalla CAF , permane l'incertezza sulla regolare disputa del torneo africano, in programma in Camerun tra gennaio e febbraio 2022. L’Associazione Europea dei Club (ECA) minaccia di non non far partire i giocatori internazionali per la Coppa d’Africa. Lo riporta il sito web calcioefinanza.it che, a riguardo, pubblica il contenuto di una mail inviata alla FIFA, venerdì scorso: