Clamoroso, salta la Coppa d’Africa? La CAF smentisce: la situazione

Dalla Francia l'indiscrezione secondo cui la Coppa d'Africa potrebbe saltare: molti i club italiani interessati, tra cui la Fiorentina

Piccola bomba mediatica intorno alla Coppa d'Africa, seguita dalla smentita degli organizzatori. In mattinata l'emittente francese RCM Sport ha rivelato la possibilità di un annullamento della competizione prevista in Camerun nel prossimo gennaio . Motivo? Oltre ai problemi organizzativi legati al Covid, anche il malcontento di alcuni club europei e in particolare di Premier League visto che le norme inglesi impongono una quarantena di rientro, e quindi l'assenza dei calciatori in questione sarebbe prolungata.

Pochi minuti fa è arrivato però un comunicato della CAF che indirettamente smentisce questa ipotesi: "A meno di quattro settimane dall'inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c'è lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte" si legge. Ricordiamo che anche la Fiorentina è parte interessata alla Coppa d'Africa visto che rischia di perdere per circa un mese ben 3 giocatori: Duncan, Maleh ed Amrabat. Destino da condividere con tanti protagonisti della Serie A come Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Kessie, Barrow, Boga, Singo etc.