E’ morto Mattia Giani: 26enne calciatore colpito da un malore in campo

Grande dolore per il calciatore 26enne colpito da malore in campo nella giornata di Sabato e scomparso stamattina

E' morto Mattia Giani, 26enne calciatore che nel pomeriggio di Sabato era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essersi sentito male. Il tutto è avvenuto Sabato pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). Lì si stava disputando la gara d'eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. Il giovane, che giocava come attaccante per il Castelfiorentino, dopo un tiro diretto verso la porta si è accasciato a terra perdendo i sensi. Subito è stato soccorso e trasferito immediatamente all'ospedale di Careggi. Tutta questa scena sotto gli occhi dei genitori, presenti al campo per vedere il figlio giocare. Dopo una Domenica drammatica il giovane ragazzo si è spento stamattina. La partita è stata prontamente rinviata a data da destinarsi. Il Castelfiorentino ha sospeso ogni attività sportiva. Lo riporta La Nazione