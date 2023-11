E’ morta la Piera dello storico chiosco accanto allo stadio

Con il suo chiosco al Campo di Marte, dietro la Curva Ferrovia dello stadio, ha messo un panino caldo in pancia a almeno tre generazioni di ragazzi. A chi frequentava lo stadio o si fermava durante una serata. Piera Vitali, per tutti "la Piera", una vera istituzione del quartiere, con il suo carattere inconfondibile, è morta stamattina all'età di 86 anni. "Con te se ne va un pezzo di cuore di Campo di Marte (e anche del mio fegato). - ha commentato il Presidente del Quartiere 2 di Firenze, Michele Pierguidi - La tua presenza e simpatia è stata per decenni punto di riferimento importante per tutti gli abitanti del quartiere. Tutti ti volevano bene e a tutti mancherai tanto; come istituzione del quartiere 2 troveremo il modo di ricordarti degnamente".