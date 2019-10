E gli ex obiettivi? Dai flop di Suso e De Paul al super Tonali. Ma non tutti sono rimpianti

Dopo l’inizio ad handicap che aveva gettato ombre sulla bontà del lavoro di Pradè (e soprattutto Montella), la Fiorentina ha ingranato la marcia giusta in campionato. Anche grazie ai nuovi acquisti che stanno, a partire da Ribery e passando per Pulgar e Caceres, seminando il terreno per la definitiva rinascita viola targata Rocco&Joe. Ma per diciotto giocatori nuovi – tra acquisti e ritorni dai vari prestiti – che fanno parte dell’attuale rosa della Fiorentina, ne possiamo citare altrettanti che, per un motivo o per l’altro, hanno scelto altri lidi o non sono arrivati per le richieste eccessive delle società d’appartenenza.

