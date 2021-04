Dossena: “Non c’è bisogno di una Superlega, ma di Superaccordi”

"Possiamo dire che è stato tutto sbagliato, nei concetti e nelle prospettive, tranne alcuni punti da loro toccati che devono far riflettere"

"Superlega? L’annuncio è stato sbagliato nei termini e nei modi. Credo però che alcune istanze di ciò che è stato enunciato debbano essere recepite. Credo che la cosa più importante sia chiederci verso quale tipo di calcio stiamo andando. Il problema sta nel fatto che queste società usano il problema del Covid per giustificare gestioni discutibili, con spese enormi. Possiamo dire che è stato tutto sbagliato, nei concetti e nelle prospettive, tranne alcuni punti da loro toccati che devono far riflettere: come l’aspetto burocratico. Non c’è bisogno di una superlega, ma dei Superaccordi che coinvolgano tutti i protagonisti del nostro calcio. Fiorentina-Juventus? La Juve sta balbettando da tempo, la partita col Benevento è l’emblema di quello che stanno passando. Non è una situazione rosea. Ai viola è mancata quella determinazione, quella cattiveria e soprattutto quell’amor proprio. In campo ci vanno i giocatori, le differenze la fanno la volontà e la mentalità."