Serie A: dopo il terremoto Superlega, i club accelerano sul “salary cap”?

I 20 club di Serie A sarebbero al lavoro per accelerare l'agenda in tema di riforme, come risposta alla minaccia rappresentata dalla Superlega

Il Corriere della Sera riporta la volontà dei club di Serie A di reagire alla minaccia portata dai club coinvolti nel progetto Superlega. Ieri, molti presidenti delle 20 di A si sarebbero sentiti per telefono per chiarire le rispettive posizioni, in merito alla nascita e il fallimento della Superlega. Vicenda che avrebbe indotto i club a valutare l'ipotesi di introdurre un salary cap in Serie A. Per contenere i costi e provare ad accompagnare le società all'interno di un percorso di calcio sostenibile. Per farvi capire come funziona il salary cap nello sport statunitense vi riproponiamo un articolo da noi scritto in merito dopo l'arrivo di Ronaldo alla Juventus.