Superlega e richiesta dimissioni per Dal Pino. Commisso deve delle spiegazioni

Silenzio imbarazzato della Fiorentina dopo aver appoggiato i club contro il presidente di Lega, sfociato nella "scissione" di Milan, Inter e Juve

"Fair play e rispetto, accuse, e battute. trattative e strette di mano, alleanze e tradimenti". Così il Corriere Fiorentino si avvicina a Fiorentina-Juventus di domenica, una sfida sempre speciale dentro e - mai come stavolta - fuori dal campo. L'oggetto del contendere stavolta è la Superlega, e la posizione "neutrale" presa dalla Fiorentina sulla vicenda della spaccatura tra le big e il resto del mondo calcistico. Neutrale ma non troppo: sì perché dopo gli screzi con Nedved, l'affare-Chiesa, le accuse di Commisso ad Agnelli e la difesa dei morti dell'Heysel, stavolta si parla di "collaborazione".

Sì, perché - si legge - la Fiorentina ha deciso di appoggiare la cordata guidata dal numero uno juventino contro l'ingresso dei fondi nella serie A. Una strana alleanza (composta anche da Inter, Lazio, Verona, Atalanta e Napoli) sfociata nella clamorosa richiesta di dimissioni del presidente Dal Pino. Una scelta, soprattutto, tradita dal tentato golpe (con Agnelli in primissima fila) per la creazione della SuperLeague. Un tentativo nato e naufragato nel giro di 48 ore, sul quale la Fiorentina ha mantenuto un imbarazzato silenzio. Adesso per il club viola si apre un serio problema politico, visto che il club dissidenti dovranno dar conto di quanto accaduto. E una posizione sarà richiesta anche ai club (compresa la Fiorentina) che inevitabilmente li hanno nella battaglia contro i fondi.