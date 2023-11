Donnarumma torna a San Siro e spuntano delle banconote particolari…

Questa sera il PSG affronterà il Milan a San Siro per la sfida di Champions League. La Curva Sud, sui proprio canali social, ha mostrato le immagini di come verrà accolto l'ex di turno, ovvero Donnarumma.

Questa sera il PSG affronterà il Milan a San Siro per la sfida di Champions League. La Curva Sud, sui proprio canali social, ha mostrato le immagini di come verrà accolto l'ex di turno, ovvero Donnarumma. Infatti, fuori dallo stadio sono apparse delle banconote con il volto proprio del portiere della Nazionale. Il riferimento, ovviamente, va alla scelta di andare in Francia a causa di uno stipendio maggiore rispetto a quello offerto dal Milan: