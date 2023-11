Domani l’U20 contro il Portogallo. E Amatucci spera in una maglia da titolare

Il giovane centrocampista della Fiorentina fa parte del gruppo dell'Under 20 che domani affronterà il Portogallo in una sorta di remake della finale dello scorso luglio nell'Europeo Under 19

Da Ta'Qali a Sassuolo, 128 giorni dopo riecco Italia-Portogallo. A quattro mesi dal trionfo di Malta nella finale dell'Europeo Under 19, le due squadre si ritrovano di fronte stavolta a livello di Under 20. Allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo (calcio d'inizio ore 14) l'Italia va a caccia della quarta vittoria consecutiva nell'Elite League, dopo quelle in Repubblica Ceca a settembre, di Catanzaro contro la Polonia a ottobre e di giovedì scorso a Doncaster contro l'Inghilterra. A sostenere la squadra di Alberto Bollini ci saranno anche 1.200 tra bambine e bambini delle scuole di Sassuolo, con l'Italia che torna a giocare al Ricci per la quarta volta. Lo si legge sul sito della Figc. Ed in campo potrebbe esserci anche il viola Lorenzo Amatucci, che per il momento sta facendo la spola tra la Primavera di Galloppa e la Prima Squadra di Italiano.