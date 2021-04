Diritti TV – Ad Infront il pacchetto estero, le cifre dell’accordo

Dopo quelli del continente americano, sono stati assegnati altri diritti per la trasmissione del nostro campionato. L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi nel primo pomeriggio con la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Associate, ha approvato all’unanimità la delibera per l’assegnazione a Infront – per il triennio 2021/24 – del Pacchetto relativo a Europa, Africa, Asia, Centro e Sud America per i diritti audiovisivi internazionali della Serie A e della Coppa Italia, a fronte di un minimo garantito annuo pari a 139 milioni. Restano ancora da assegnare i diritti audiovisivi dell’area Medio Oriente e Nord Africa, per i quali proseguirà nei prossimi giorni la fase di trattative private.