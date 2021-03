Diritti tv, no a Sky per il Pacchetto 2. Anche la Fiorentina fa resistenza

Dopo l’assegnazione del “Pacchetto 1” a Dazn per i diritti tv per il triennio 2021-24, non è stato ancora assegnato il “Pacchetto 2”, quello delle tre gare il coesclusiva. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Sky ha riformulato l’offerta, salendo da 70 a 87,5 milioni, ma anche questa opzione non ha ottenuto i voti necessari alla delibera. Servivano 14 voti, ma sette squadre si sono (nuovamente) astenute. Tra queste c’è anche la Fiorentina, che fa parte di un blocco che ormai condivide una visione comune su molti dei lavori della Lega, dai diritti tv ai fondi. Insieme ai viola Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta e Verona, che si auspicavano di ottenere una proposta più ricca. Si stima che il pacchetto in questione valga circa 100 milioni, che apre nuovi scenari: da Mediaset, che potrebbe affondare in caso una delle tre partite finisca in chiaro sui canali tv, a nuovi acquirenti come Amazon e Discovery. La partita resta aperta.

