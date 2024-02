Dionisi esonerato: per Bigica incarico a tempo? Sono pronti Semplici e Ballardini

Grossa chance per l'ex centrocampista viola, nonché tecnico della Primavera gigliata. Ma l'opportunità potrebbe durare pochi giorni: il club neroverde è a lavoro per la nuova guida tecnica

Ad inizio serata il Sassuolo ha annunciato l'esonero di Alessio Dionisi, con Emiliano Bigica catapultato dalla Primavera neroverde alla guida della Prima Squadra. In attesa che il club neroverde faccia, però, la sua scelta definitiva. Perché in queste ore l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ed i suoi collaboratori stanno riflettendo e prendendo contatti anche con altri allenatori. Pare, infatti, che quello affidato all'ex centrocampista della Fiorentina, nonché tecnico della Primavera gigliata dal 2017 al 2020, sia un incarico a tempo, in vista del recupero programmato per mercoledì 28 febbraio contro il Napoli. Il Sassuolo dovrebbe poi affidarsi alle cure di Leonardo Semplici o di Davide Ballardini. Lo riporta gazzetta.it.