Disastro arbitrale senza tecnologia, l’Italia U21 cade all’esordio contro la Francia

Gli episodi

In particolare, la squadra azzurra può protestare per due se non tre episodi. In primis un fallo di mano solare in area di rigore francese non ravvisato dall'arbitro sul punteggio di 1-1. Proteste anche per un presunto fallo ad inizio azione nella rete del secondo vantaggio francese. Ma l'episodio più clamoroso è quello al 92', quando sul colpo di testa di Bellanova il pallone dopo essere terminato sul palo sembra varcare nettamente la porta di Chevalier, ma l'arbitro incredibilmente fa continuare il gioco con i giocatori azzurri increduli. "Faccio fatica a parlare della partita oggi", il commento rabbioso del tecnico a caldo ai microfoni Rai.