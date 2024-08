Di Francesco: “Tanti out, anche Pohjanpalo. Palladino? Abbiamo stesse difficoltà”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Venezia, il tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco ha presentato così la sfida di domani: "Fiorentina stanca? Hanno una rosa così competitiva che infatti anche in Conference ha potuto ruotare qualcuno. In generale sono abituati a queste competizioni e hanno giocatori in grado di giocare ogni tre giorni. E il Venezia? Abbiamo Nicolussi Caviglia fra i convocati, non rientrerà Pohjanpalo, quasi sicuramente rientrerà la prossima partita. Fuori anche Bjarkason, Busio, Tessmann e Jajalo. Gli altri sono a disposizione. Ci arriviamo leccandoci un pochino le ferite per i nostri errori, ma con una settimana in più di lavoro. Ci siamo fatti male da soli a Roma e non ce lo possiamo permettere, stiamo imparando a riconoscere gli errori da non fare dopo una partenza comunque ottimale fatta con la Lazio. Abbiamo lavorato sull'aspetto mentale, per fare capire ai ragazzi che non serve avere paura e poi per limare certi errori che possono essere individuale e di squadra, tutti quanti sbagliano e lo fanno insieme. E' un percorso, diverso dal passato, con richieste anche da parte mia. Ma vedo grande disponibilità ed attenzione".