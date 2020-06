De Zerbi: “Berardi pronto per il grande salto. Io? Se rispondo manco di rispetto al Sassuolo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio. Questi i passaggi più interessanti: “Boga e Locatelli pronti per il grande salto? Sono pronti sia loro due ma anche Berardi (SCHEDA) ma anche Traorè, Djuricic. Il mercato purtroppo incide sempre, le voci ormai circolano sempre. Se rispondo, manco di rispetto al Sassuolo… non ci si può mai definire pronti. Alleno da otto anni, qualcosa ho fatto, non mi sento ancora completo ma spero di esserlo a 50-55 anni”.