Calamai: “Stadio a Campi, non vedo problemi. Mercato, ecco le mosse della Fiorentina”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Dalle parole di Nardella capisco che non ci saranno novità particolari applicabili al Franchi nel decreto semplificazione, altrimenti non si spiega la sua irritazione. Ieri Barone è stato chiaro, Campi è una cosa seria. Faccio uno più uno… Non sono un esperto ma secondo me si va a Campi, anche perché al Franchi non ci sarebbe neanche lo spazio per l’area commerciale che ha in mente la Fiorentina.

Problema viabilità a Campi? Ci sono già i progetti per la tramvia, andrebbe fatto un altro casello autostradale. Ci sarebbe lo spazio per i parcheggi, non manca niente. Commisso avrebbe dovuto spendere circa 60 milioni solo per mettere a posto la Mercafir, mentre il terreno di Campi costa relativamente poco. Lo spazio a disposizione è grande e la Fiorentina è pronta ad aprire ad altri investitori. Non vedo problemi. Vi sembra che Campo di Marte abbia problemi di viabilità minori rispetto a Campi Bisenzio?

Iachini? Se la Fiorentina ha anche solo un 30% di dubbio, non va confermato, altrimenti fiducia piena. Mercato? Metto un punto interrogativo su Pulgar perché secondo me la Fiorentina sta cercando un regista. Dal mercato arriveranno anche un terzino sinistro e un difensore di costruzione con caratteristiche diverse rispetto a Pezzella, che potrebbe andarsene. Milenkovic può restare. Credo che la società viola abbia pensato a Mertens prima che ricucisse con il Napoli. Cutrone? Oggi la Fiorentina vuole riscattarla, ma ha la possiblità di non farlo. Ibrahimovic sarebbe stato perfetto per far crescere Vlahovic”.