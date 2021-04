De Rossi, sollievo dopo la paura. Dallo Spallanzani: “condizioni buone”

Ieri la brutta notizia: Daniele De Rossi ricoverato all’Istituto Spallanzani, per i postumi del Covid. Il neo collaboratore tecnico del Ct Mancini aveva contratto il virus, alla sua prima esperienza al fianco dello staff azzurro. Poi il ricovero, necessario per la polmonite provocata dall’infezione. L’ex calciatore è stato sommerso, tra ieri ed oggi, dall’affetto di ex compagni, addetti ai lavori e semplici tifosi. Il professor Vaia, direttore dello Spallanzani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per tranquillizzare tutti sulle condizioni dell’ex capitano giallorosso: “Siamo ottimisti, è in buone condizioni” – ha dichiarato.

