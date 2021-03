Mister De Rossi comincia dalla nazionale: entra nello staff di Mancini

Dopo l’addio al calcio giocato, Daniele De Rossi inizia la sua nuova carriera da tecnico. In estate il suo nome fu accostato alla Fiorentina per quella che sarebbe stata una vera e propria scommessa. Adesso l’ex centrocampista della Roma entra ufficialmente nello staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. “Sono orgoglioso – commenta Daniele De Rossi al sito della Figc – di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare”.