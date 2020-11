De Paul incontenibile, è l’uomo ovunque di Gotti. Mercoledì la Fiorentina… da avversaria

Su Gazzetta.it troviamo l’approfondimento sull’1-0 grazie al quale ieri l’Udinese è riuscita ad imporsi sul Genoa. A fare la differenza, in un match dominato dalla paura, è ancora una volta Rodrigo De Paul, vero uomo ovunque di Gotti. Appena gli è stato concesso un po’ di spazio ha colpito: al 34′ palla in avanti di Zeegelaar, Okaka la difende bene e passa a Pereyra che vede l’argentino. Sturaro è in ritardo e non può fermarlo, destro a incrocio che batte Perin. L’episodio spacca la partita. Mercoledì De Paul si ritroverà contro quella Fiorentina che tanto lo ha corteggiato nelle ultime sessioni di mercato.