De Magistris non si accontenta: “Nico deve fare di più”

"Su Nico Gonzalez vado un po' controcorrente. E' il giocatore più pagato della storia della Fiorentina e da lui mi aspetto ancora di più, anche se è già un giocatore importante. Spero che trovi una continuità e una resistenza agli infortuni maggiore. Per la gara di domenica dico un bravo a Ranieri e uno a Venuti, non sono due fenomeni ma va dato a Cesare quel che è di Cesare. Così come Quarta che si era perso negli ultimi tempi e domenica col Verona si è rivisto a grandi livelli".