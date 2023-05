De Giovanni: “Napoli testa di ponte. Italiano come Spalletti, ma può fare prima”

De Giovanni paragona i due tecnici: "Italiano come Spalletti, ma ci arriverà prima, lo trovo di straordinario valore". E Commisso può beneficiare del Napoli...

Redazione VN

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno, in vista di Napoli-Fiorentina:

Fiorentina? "Italiano è il miglior tecnico della sua generazione, ero convinto che al secondo anno potesse fare anche meglio. Penso che senza quel passaggio a vuoto a metà stagione e sostituendo Vlahovic con una vera punta poteva aspirare a qualcosa di più. Confronto in panchina? "Spalletti è ora quello che in potenza sarà Italiano, avrebbe meritato molto prima di arrivare a questo risultato. Ci poteva arrivare con la Roma o con l'Inter. Sono convinto che Italiano ci arriverà prima, lo trovo un tecnico di straordinario valore, lo tengo molto in considerazione".

Coppa Italia? "Non vedo un Inter così imbattibile. Ha altre cose a cui pensare perché con un bilancio come quello dei nerazzurri non andare in Champions sarebbe una cosa veramente drammatica".

La società gigliata — Commisso? "Quest'anno abbiamo assistito ad uno scudetto conquistato da una proprietà italiana. E anche la seconda in classifica è in mano ad un presidente italiano. Questa può essere un'iniezione di fiducia per proprietà come quella di Commisso, ma anche quella di Percassi per esempio. Fiorentina, Atalanta etc. possono proporsi in maniera paritetica, anche con le società più grandi che hanno però problemi di bilancio. Il Napoli è la testa di ponte, può darsi che stiano cambiando le cose nel calcio italiano".