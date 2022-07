Dall’Inghilterra: arrestata stella della Premier League con l’accusa di stupro

Il nome del calciatore non è stato rivelato per ragioni legali, l'unica informazione disponibile è che non ha ancora compiuto trent'anni e che si trova sotto custodia per essere interrogato. Il giocatore, arrestato a Barnet, ha confermato al quotidiano britannico di essere al corrente della situazione. L'accusa è stata formulata da una ragazza coetanea. La polizia ha comunicato che le indagini proseguiranno.