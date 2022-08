Dalla Francia: Lirola ai margini, il Marsiglia aspetta offerte

La scelta di lasciare Firenze non si è rivelata azzeccata per lo spagnolo

E' passato soltanto un anno da quando Pol Lirola fece di tutto per trasferirsi a titolo definitivo al Marsiglia. Il terzino era reduce da alcuni mesi in prestito all'OM in cui si era trovato bene e, nonostante la voglia di Italiano di rilanciarlo, decise di porre fine alla sua esperienza con la Fiorentina. Purtroppo per lui, però, la sua stagione è stata deludente e il club francese non ha perso tempo acquistando, nel suo ruolo, Jonathan Clauss dal Lens.