Betis, Pezzella e Joaquin scaldano i motori: pronti ad affrontare la Fiorentina

Nella giornata di oggi pomeriggio, sia Fiorentina che Betis saranno impegnate in delle amichevoli prima di incontrarsi sabato a Siviglia. Secondo quanto riportato da estadiodeportivo.com, entrambi gli ex viola Pezzella e Joaquin partiranno titolari contro la sua ex squadra. Infatti, come scrive il portale, questa mattina i biancoverdi che nel pomeriggio non giocheranno si sono allenati regolarmente e difficilmente scenderanno in campo contro il Real Saragozza. Oltre a loro, erano presenti anche Dani Martin, Bravo, Alex Moreno, Guido, Rober, William Carvalho, Loren, Borja Iglesias e Luiz Henrique.