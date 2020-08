Daino: “Thiago Silva, longevità incredibile. Sarebbe bellissimo vederlo alla Fiorentina”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex difensore Daniele Daino. Queste le sue parole su Thiago Silva: “Il giocatore dimostra che nonostante il passare degli anni rimane un campione. Secondo me è tra i 5 centrali più forti del mondo. È incredibile come si mantenga fisicamente così competitivo. Questa è la dimostrazione che segue uno stile di vita lineare e corretto. Se la Fiorentina riuscisse ad acquistarlo sarebbe bellissimo, anche se a me piacerebbe rivederlo con la maglia del Milan. Fossi il Milan ci penserei, chiaro però che se il PSG vincesse la Champions League si modificherebbero diversi scenari”.