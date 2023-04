Dai corsi di Coverciano i nuovi ds: ci sono Kolarov e due ex viola

Nuovi direttori sportivi sono stati abilitati a Coverciano: ci sono nomi noti del calcio recente e anche un paio di ex giocatori della Fiorentina

Il programma didattico seguito dagli allievi è stato di 144 ore di lezione, ramificato in due a seconda dell’indirizzo scelto: quello ‘tecnico’, indirizzato a formare i ds che operano sul mercato, e quello ‘sportivo-organizzativo’, dedicato invece ad un ruolo come quello del segretario o del team manager. Di seguito tutti i nominativi: Felice Evacuo e Jacopo Galbiati sono due ex viola dei primi anni '2000.