Da rottura totale a pace e amore: il nuovo mondo di Arnautovic

Ne l favoloso mondo di Marko Arnautovic non c'è niente che non vada. È tutto bellissimo, perfetto, fantastico. Dalle sue condizioni fisiche al rapporto con Thiago Motta. «Io sto bene al Bologna, sono felice di essere qui, non ho intenzione di muovermi». E figuriamoci. Niente è fuori posto nel grande valzer rossoblù dell’austriaco. Chi non ha pensato male scagli la prima pietra. Ma certo a vedere Arnautovic sembra davvero che l'attaccante abbia votato tutto se stesso alla causa rossoblù. È davvero così. E naturalmente Thiago Motta è l'uomo chiave, l'allenatore che può dargli qualcosa in più. «Io con lui sto bene - dice Marko - ci parliamo, a Casteldebole, parliamo di calcio». Un rapporto normale, il loro. Anzi, molto meglio: «Non andiamo a cena insieme, lui non va a cena con i giocatori, ma parliamo tanto di calcio, di aspetti tecnici, per me il rapporto è perfetto». E dal punto di vista tattico, aggiunge ancora il bomber austriaco, «lui chiede agli attaccanti di stare larghi, per favorire gli inserimenti dei centrocampisti, non sono cose strane, e comunque mi piace impararne di nuove». L'attaccante del Bologna è stato spesso accostato alla Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.