Da Roma: squadra in campo in vista della Fiorentina. Un difensore ancora out

La Roma è tornata in campo oggi in vista della partita di Domenica sera contro la Fiorentina. Dopo il giorno libero concesso da Mourinho, i giallorossi hanno svolto una sessione di allenamento, però diversificata. Infatti soltanto chi non è sceso in campo nella sfida vinta contro il Sassuolo si è allenato in gruppo, mentre gli altri hanno lavorato in palestra. Il capitano Pellegrini si è allenato in gruppo e sarà molto probabilmente titolare Domenica. Kumbulla invece sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e non sarà disponibile per il match contro la Fiorentina. Presente anche Renato Sanches che contro il Sassuolo è rimasto per 90 minuti in panchina. Lo riporta Forzaroma.info