Cukaricki-Twente, i serbi traslocano e ci credono: “Regaliamoci la Fiorentina”

Si disputa domani la gara di andata tra Cukaricki e Twente , sfida da cui uscirà l'avversaria della Fiorentina nel playoff di Conference League. Per l'occasione il Cukaricki trasloca nel più capiente stadio del Partizan Belgrado . La gara di ritorno è prevista l'11 agosto e dunque, a meno di un risultato netto domani, bisognerà attendere ancora 8 giorni per capire dove e con chi la Fiorentina si giocherà l'accesso alla fase a gironi.

Intanto la prospettiva di affrontare i viola ha contraddistinto l'avvicinamento al match di domani, soprattutto in casa serba. "Giocare contro la Fiorentina sarebbe una ricompensa per tutti noi - ha detto il terzino Miladin Stevanovic -. Conosciamo la forza del Twente, ma faremo il possibile per passare. Un eventuale approdo ai playoff contro la Fiorentina sarebbe una gran cosa per tutti noi" ha aggiunto.