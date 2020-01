Cristoforo si presenta all’Eibar: “A Firenze giocavo poco, voglio rendermi utile”

Giornata di presentazione ufficiale per Sebastian Cristoforo all’Eibar, dopo l’arrivo dalla Fiorentina (LEGGI I DETTAGLI). “È il giocatore che volevamo e crediamo che ci daranno prestazioni immediate . I negoziati con la Fiorentina sono stati rapidi e siamo soddisfatti” ha detto il direttore sportivo Fran Garagarza. “Il desiderio di poter aiutare la squadra mi ha spinto a venire qui – ha detto Cristoforo – Negli ultimi tempi ho giocato poco per motivi tecnici, ma sto bene e sono disponibile quando verrò chiamato in causa. Mi piacerebbe esordire già con l’Atletico” ha detto l’uruguaiano. E DABO RACCONTA: “A FIRENZE SEI MESI DURISSIMI”