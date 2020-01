Dabo: “Fiorentina, ultimi mesi una brutta storia. L’obiettivo era giocare a gennaio, non faccio polemiche”

Bryan Dabo, nuovo centrocampista della SPAL, acquistato a titolo temporaneo dalla Fiorentina con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra è stato presentato oggi ai nuovi tifosi. Ecco alcune sue parole:

Sono un giocatore con un fisico importante e grande voglia, dopo sei mesi difficili. Ci serve fiducia, voglia e grinta. Ho parlato tante volte con il direttore. Mi ha detto che la SPAL vuole salvarsi e ho detto subito che sono pronto. Non mi ha parlato troppo e il nostro rapporto è stato subito buono. Una brutta storia. Mi sono allenato da solo e avevo come obiettivo quello di giocare a gennaio. Non ho fatto discussioni perché non sono il tipo. Ora è una vecchia storia. Sono focalizzato sulla salvezza della SPAL.