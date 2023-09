Corvino rinnova ufficialmente con il Lecce. Dietro la scrivania fino a 78 anni

Per Pantaleo Corvino ci sono ancora molti anni con il suo Lecce. Il rinnovo è di quelli importanti per lui

Pantaleo Corvino è tornato a Lecce dove presumibilmente terminerà la sa lunga carriera. L'ex dg viola non solo ha riportato i salentini in Serie A, ma ha anche centrato la salvezza e risanato i conti del club. E questo inizio di stagione ha certificato il suo lavoro. Il Lecce proprio per questo ha voluto rinnovare il suo contratto, fino al 2027 . Se le due parti rispetteranno l'accordo Corvino starà dietro la scrivania fino a 78 anni. Contiua la storia d'amore fra Corvino e la sua Lecce. Quesyo il comunicato del presidente dei giallorossi Sticchi damiani:

"Dopo averlo preannunciato a giugno, stasera ci siano ufficialmente “legati” per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell’opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un solo giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l’aiuto della nostra gente”