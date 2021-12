Corsi: “Fiorentina al Castellani un onore. Sarà una cosa bella”

Il presidente dell'Empoli conferma la possibilità che i viola possano spostarsi (temporaneamente) al Castellani

"Per me è un piacere e un onore dare una mano alla Fiorentina, anzi mi dispiacerebbe se andasse a giocare in un campo diverso, anche se il nostro è ridotto rispetto alle esigenze viola ma anche noi dobbiamo mettere mano al nostro stadio. E' un modo per rinsaldare il nostro rapporto che è sempre stato saldo già con i Della Valle ed ora anche di più. Sarà una cosa bella anche per noi vedere da vicino la Fiorentina, compatibilmente con gli impegni dell'Empoli".