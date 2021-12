Bucciantini: “Vlahovic? Storia non ancora chiusa. Non andrà alla Juve perchè…”

L'opinionista sicuro: "Vlahovic non partirà per meno di 80 milioni. Alla Fiorentina almeno fino a giugno"

Marco Bucciantini va controcorrente su Dusan Vlahovic . Mentre alcuni giornali continuano ad accostarlo alla Juventus già in vista del mercato di gennaio, l'opinionista considera i bianconeri praticamente fuori dalla corsa al bomber viola. Non solo perchè, seppur in modo sibillino, il giornalista lascia intendere che possa esserci ancora uno spiraglio sulla permanenza di Vlahovic alla Fiorentina. Queste le sue parole stamattina a Radio Sportiva:

"Nessun club italiano ad oggi può permettersi Vlahovic che vale non meno di 80-90 milioni. Possono pensare a lui pochissime squadre in Europa, ma non certamente la Juventus in questo momento. Bisognerà capire se uno di questi club vorrà fare un'operazione del genere a gennaio, ma è difficile. Io non credo neanche che la storia di Vlahovic sia già scritta come ormai si sta raccontando da tempo, comunque almeno fino a giugno rimarrà alla Fiorentina, poi si vedrà".