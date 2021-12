Repubblica: Vlahovic si è promesso alla Juve. Offerta del City a gennaio?

La Fiorentina chiede almeno 50 milioni per Vlahovic

L'edizione nazionale di Repubblica si concentra sul futuro di Dusan Vlahovic . Nelle preferenze del City di Guardiola per la sessione invernale, l’attuale capocannoniere della Serie A - si legge - ha scalzato Harry Kane e adesso l’ipotesi che da Manchester arrivi un’offerta irresistibile già a gennaio mina la felicità di Firenze in questi giorni. La Fiorentina vuole cederlo a fine anno e alle proprie condizioni, senza fare sconti a una valutazione di almeno 50 milioni.

In verità Vlahovic ha fatto più di una promessa alla Juventus, attesa in estate a una trattativa non semplice con Rocco Commisso, dopo avergli portato via Chiesa un anno fa con un leasing (è alla seconda stagione in prestito oneroso, poi dovrà essere riscattato). Ma intanto il crollo del Pil nell’attacco di Allegri segnala l’urgenza di reperire un centravanti subito, per correggere il pessimo rapporto fra occasioni create e gol realizzati e provare a raddrizzare questa stagione.