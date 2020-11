Vittoria preziosa per l’Italia U21 del c.t. Nicolato, che con il 2-1 esterno inflitto all’Islanda mette una seria ipoteca sul primo posto del girone di qualificazione ad Euro 2021. Decisiva la doppietta di Pobega (35° e 88°), intervallata dal provvisorio pareggio al 63° firmato Willumsson. Da sottolineare la prova positiva di Riccardo Sottil: il viola in prestito, propizia l’azione del vantaggio e firma l’assist anche sulla seconda marcatura degli azzurrini. Un vero e proprio magic moment per lui se consideriamo l’ottimo inizio di stagione a Cagliari (un gol, un assist e soprattutto un ruolo da protagonista nella squadra allenata da Di Francesco) e la rete messa a segno un mese fa nel 2-0 con cui l’Italia U21 ha liquidato i pari categoria dell’Irlanda.