Conte, slitta la conferenza stampa sul nuovo Dpcm. La possibile decisione sugli stadi

La conferenza stampa delle 20.20 nella quale il premier Conte avrebbe dovuto esporre il contenuto del nuovo Dpcm slitta a domani. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il premier dovrebbe firmare il nuovo decreto nella giornata di domenica. Il testo, infatti, potrebbe essere modificato ulteriormente a causa di alcuni contrasti tra Conte e l’opposizione al governo. A questo si aggiungono le proteste delle regioni che hanno inviato una lettera con le loro richieste al governo. A far discutere, in particolare, sarebbe il divieto degli spostamenti tra le regioni. In questo decreto saranno previste nuove misure restrittive per contenere la seconda ondata che nelle ultime 24 ore ha portato a un aumento importante (I NUMERI IN TOSCANA). Il nuovo Dpcm dovrebbe portare alla didattica a distanza delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema e casinò e lo stop ai ristoranti e bar dopo le 18. Oltre a questo, stando a quanto riportato da Radio Bruno, tra i prossimi provvedimenti potrebbe essere incluso lo stop completo al pubblico per le manifestazioni sportive. Quelle di domani potrebbero essere quindi le ultime partite con l’ingresso riservato a 1000 spettatori.

