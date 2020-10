Viola Park, capienza ridotta nel mini-stadio. Si attende la tranvia, ma i tempi…

Il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli nascerà con una limitazione: nel mini-stadio da 3.000 posti (capienza ridotta rispetto ai 5.000 posti previsti nel progetto iniziale) non potranno entrare più di 1.500 spettatori. Questo tetto alle presenze sarà mantenuto fino a quando non entrarà in funzione la tranvia che collegherà Bagno a Ripoli (il capolinea di via Granacci è praticamente di fronte all’ingresso del Viola Park) a piazza della Libertà. Questo quanto scritto sul portale quiantella.it. Proseguendo nell’articolo leggiamo quanto però questi due progetti non vadano di pari passo. Se la nascita del centro sportivo viola è prevista nell’inizio del 2022. La tranvia ha tempi molto più incerti, ma quello che è sicuro è che non vedrà la luce prima della fine del 2023. Ecco quanto troviamo scritto sul documento di sintesi del Comune di Bagno a Ripoli:

“In assenza della tramvia, una volta realizzato e collaudato il centro sportivo, potrà essere ottenuta l’autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza) per un massimo di 1.500 spettatori, alle seguenti condizioni: dovrà essere prodotta una adeguata documentazione in relazione alla gestione della mobilità atta a soddisfare le esigenze di parcheggio, nonché l’adozione concreta tramite convezioni o altre forme di assicurazione sulla possibilità di utilizzo dei servizi di car sharing/car pooling prospettati”.