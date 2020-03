Coronavirus in Toscana, gli ultimi aggiornamenti

Violanews è un portale dedicato alla Fiorentina e di riflesso al mondo del calcio, ma a questo punto, dopo l’estendersi del contagio di Covid-19, non possiamo ignorare questa triste realtà per cui abbiamo deciso di dare ai nostri lettori un breve quadro della situazione toscana che ci è più vicina. Lo faremo tutte le mattine alle 10 fino a quando la situazione non sarà migliorata.

Primo decesso in Toscana per coronavirus: un uomo di 79 anni è morto all’ospedale di Pisa: aveva un quadro clinico molto compromesso. E la curva dei contagi continua a crescere: in 24 ore salgono a 166 i casi di coronavirus in Toscana, di cui due clinicamente guariti e un guarito definitivamente. Domenica la Regione ha notificato 53 nuovi test positivi. I dati complessivi delle positività ai tamponi vedono prima la provincia di Firenze con 39 casi. Sono 2.394 le persone in isolamento domiciliare in Toscana. La Regione ha firmato una nuova ordinanza: quarantena obbligatoria per chi viene dalle zone rosse

Il dettaglio dei nuovi casi

Oltre la metà dei nuovi casi, 27, sono stati registrati nell’area Nord Ovest. In particolare 10 in Versilia. Sono invece 15 i casi registrati nell’area Toscana centro: a 10 Firenze e provincia, 5 invece i casi nel Pistoiese. Infine per le province di Siena e Arezzo sono 3 i nuovi positivi collegati a casi già conosciuti.

