Ne avevamo parlato anche qualche settimana fa: Gianluca Comotto non fa più parte dello staff del settore giovanile viola e per lui, adesso, è iniziata una nuova avventura. Come racconta gianlucadimarzio.com, infatti, l’ex terzino gigliato è approdato al Perugia, club appena retrocesso in Serie C. Insieme al presidente degli umbri, Massimiliano Santopadre, lavorerà alla ricostruzione della formazione biancorossa, ricoprendo il ruolo di direttore generale.

INTANTO ANCHE IL TEAM MANAGER VIOLA VA VIA