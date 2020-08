Il team manager viola saluta. Marangon: “Grazie a questa città incredibile”

La Fiorentina dovrà pensare anche a chi affidare il ruolo di team manager, visto che Alberto Marangon saluta il club gigliato. Con un post condiviso sui social, infatti, l’ormai ex dirigente viola ha comunicato ufficialmente la propria decisione, affermando comunque che, almeno a livello personale, con Firenze non si tratta di un addio, ma soltanto di un arrivederci. Probabilmente Marangon tornerà alla Sampdoria, club per cui ha già lavorato, sotto la gestione-Garrone, come addetto stampa.